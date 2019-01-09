Ляшко о депутатах, покинувших его фракцию: «И у Иисуса были проблемы с командой»

За 4 года фракцию "Радикальной партии" в Раде покинули четыре депутата: Сергей Мельничук, Андрей Артеменко, Игорь Попов и Оксана Корчинская.

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко признал свои ошибки с подбором политических соратников, сославшись на опыт Иисуса Христа.

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Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналисту «Цензор.НЕТ», отвечая на на вопрос о депутатах, покинувших фракцию "Радикальной партии" или исключенных из нее.

"Если судить таким образом, то и у Иисуса Христа были проблемы с подбором команды; давайте вспомним Иуду Искариота", - заявил Ляшко.

Я живой человек, я тоже имею право на ошибки, и я совершаю эти ошибки. Я не родился лидером фракции", - заключил он.

Напоминается, что за 4 года фракцию "Радикальной партии Олега Ляшко" в Раде покинули (или были исключены из нее) 4 депутата: Сергей Мельничук, Андрей Артеменко, Игорь Попов и Оксана Корчинская.

Напомним, в декабре соцсети высмеяли съезд партии Ляшко. Пользователей развеселили «аксессуары» на плечах присутствующих нардепов.