"Секта "радикалов": в сети высмеяли съезд партии Ляшко (фотожабы)

Сеть взорвалась порцией фотожаб на съезд Радикальной партии.

В понедельник, 3 декабря, прошел съезд Радикальной партии Олега Ляшко, которую высмеяли в сети из-за аксессуаров на плечах присутствующих нардепов.

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Как можно увидеть на опубликованных пользователями сети фотожабах, все "радикалы", кроме Ляшко, стояли в шарфах с логотипом партии.

"Еще бы вьетнамки и гели для душа каждому", "Что-то у них обреченный вид", "Джентельмен-клуб", "Что? Где? Кому?", - пишут в комментариях в Facebook.

Ранее народный депутат Олег Ляшко в очередной раз решил похвастаться своим умением петь. В этот раз наслаждаться талантом "главного радикала страны" в домашнем караоке пришлось его коллегам по партии и парламенту - Андрею Лозовому и Игорю Мосийчуку, а также его жене Росите Сайранен.