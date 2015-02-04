Статус участника боевых действий получили почти 13,5 тысяч военных АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина сообщил председатель Государственной службы ветеранов и участников АТО Артур Деревянко.

"Из присланных в комиссию 14 тыс. 892 дел присвоен статус участника боевых действий 13 тыс. 461 лицу. Это 99,5% военнослужащих, представителей Нацгвардии и МВД, а также других силовых ведомств", - сказал он.

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По словам Деревянко, при этом только 62 гражданским лицам был предоставлен статус участника боевых действий.

Он отметил, что всего было проведено 19 заседаний межведомственной комиссии.