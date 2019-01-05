Константинопольский патриархат принял миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи" - Варфоломей

Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат восстанавливает причастие миллионов верующих на украинской земле, которые внезапно оказались вне каноничности и общения, не имея в том своей вины.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, Константинопольский патриархат, предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их «мачехи».

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Об этом говорится в его обращении к Епифанию, которое Вселенский патриарх зачитал после подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

«Сегодня с благодати Господней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле, которые внезапно оказались вне каноничности и общения, не имея в том своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как их настоящая мать - та самая церковь, которая когда-то привела их к христианскому крещению - в отличие от их мачехи», - заявил он.

По словам Варфоломея, никогда ни с одним народом или нацией Константинополь не вел себя как мачеха в течение всей своей долгой и часто волнующей истории.

«Эта церковь бедных Христа всегда опростала себя, радостно жертвуя частями своей юрисдикции, убавляя себя ради того, чтобы служить потребностям и интересам своих детей», - добавил он.