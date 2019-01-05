Парубий рассказал, сколько приходов уже перешли из Московского патриархата в единую ПЦУ

По словам Парубия, все процедуры по созданию Православной церкви Украины завершатся после получения томоса об автокефалии.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что на сегодняшний день уже 40 приходов, которые были в единстве с Московским патриархатом, перешли в единую поместную Православную церковь Украины.

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Об этом Парубий сообщил в комментарии украинским СМИ после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

«Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли (из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины - УНИАН). Но сегодня юридически не упорядочено, куда собственно переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры», - заявил он.

По словам Парубия, все процедуры по созданию Православной церкви Украины завершатся после получения томоса об автокефалии

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.