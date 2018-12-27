У Порошенко анонсировали большое итоговое совещание по результатам военного положения

Совещание будет непубличным.

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что готовится отчет и совещание по поводу прекращения военного положения.

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Об этом он заявил в эфире "Прямого" в ток-шоу "Ситуация".

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет непублично", - сообщил советник накануне, 26 декабря.

Напомним, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длился 30 суток с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.