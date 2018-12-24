Взял только конфеты "Рошен": Варфоломей посмеялся с обвинений РФ о взятке за Томос для Украины (видео)

Таким шутливым способом Патриарх отреагировал на нелепые обвинения со стороны РПЦ и Путина.

Вселенский Патриарх ответил на обвинения Москвы относительно получения денег за предоставление Украине автокефалии, пошутив, что взял только конфеты и шоколад от президента Петра Порошенко.

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Об этом сообщает портал Orthodoxia.Info.

"Хотя Русская Церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги на эту автокефалию, я на самом деле не получил денег, но взял много конфет и шоколада с завода Порошенко", - сказал он детям, которые пели в этот вечер в честь грядущего Рождества.

Таким шутливым способом Патриарх отреагировал на нелепые обвинения со стороны РПЦ и Путина.

Патриарх отметил, что украинский президент из-за большой радости, что его страна получает автокефалию, отправил в Константинополь конфеты и шоколад с фабрики "Рошен".