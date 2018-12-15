Вселенский патриарх поздравил митрополита Епифания с избранием и благословил
22:33, 15 декабря 2018Политика
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Вселенский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием.
Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил и благословил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины.
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Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал ссылку на информацию "ВВС news Украина" о телефонном разговоре между патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием.
Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.
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