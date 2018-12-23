Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

В документе упомянули об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

Генассамблея ООН на заседании 22 декабря поддержала резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Читайте такжеСтолтенберг назвал основные приоритеты НАТО на 2019 год, среди которых война в Украине

Как сообщает ТСН, "за" проголосовали 65 государств, "против" - 27, 70 делегатов воздержались.

Среди тех, кто поддержал резолюцию - США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против документа проголосовали, среди прочих, Россия, Беларусь, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла.

“Генассамблея призывает все международные организации и специализированные агентства Организации Объединенных Наций пользоваться формулировкой “Автономная Республика Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные Российской Федерацией” когда речь идет о Крыме в их официальных документах, коммуникациях и публикациях, включая те, в которых говорится о статистических данных РФ”, - говорится в резолюции.

В документе упомянули об украинских политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

"Глубокое беспокойство вызывает то, что с 2014-го года власти России используют пытки для получения поддельных свидетельств в политически мотивированных преследованиях, включительно с делом украинского режиссера Олега Сенцова, выражая глубокое беспокойство последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включительно с Владимиром Балухом и Эмиром-Усеином Куку”, - отмечается в резолюции.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались 72. В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести войска с оккупированной украинской территории Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Также выражена серьезная обеспокоенность по поводу милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом.