Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

В резолюции выражается настойчивый призыв к России вывести ее вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

Трансляция заседания ГА ООН в Нью-Йорке проходила на сайте организации.

"За" проголосовало 66 стран, "против" проголосовали 19 стран, "воздержались" - 72. Для поддержки этой резолюции требовалось не менее двух третей голосов стран-членов ООН.

В резолюции выражается настойчивый призыв к Российской Федерации вывести ее вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Читайте такжеНАТО видит в российской милитаризации оккупированного Крыма угрозы независимости Украины

Также в резолюции содержится призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, в принятой резолюции отмечается, что "присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних государств и региона Европы".

Также выражается серьезная обеспокоенность относительно прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как государственной-оккупантом.

В тексте документа выражается обеспокоенность в связи с "продолжающимися действиями РФ в частях Черного моря вокруг Крыма и в Азовском море, включая их милитаризацию, что создает дополнительные угрозы для Украины и подрывает стабильность более широкого региона".

Вместе с тем, выражается "серьезная обеспокоенность относительно опасного обострения напряженности и неоправданного применения силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Вооруженных сил Украины 25 ноября 2018 года в Черном море", содержится призыв к РФ "безусловно и немедленно освободить корабли, экипаж и технику".

Вместе с тем, осуждается строительство и открытие РФ моста через Керченский пролив и осуждается растущее военное присутствие РФ в Черном и Азовском морях.

Читайте такжеМИД Украины жестко ответил на заявления Лаврова о "провокации" вблизи Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время своего выступления заявил, что этот проект резолюции совместно представили на рассмотрение Генассамблеи ООН соавторы резолюции, и в частности такие страны как Украина, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словения, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Также позже к этим странам присоединились Бельгия, Греция, Венгрия, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Новая Зеландия, Словакия и Испания.

При этом представители Ирана и Сирии предлагали внести изменения в текст резолюции для поддержки российских интересов, но эти предложения не получили необходимой поддержки. Против этих предложений проголосовало 64 страны, их поддержали 25 стран, и 60 воздержались.

Как сообщал УНИАН, Генассамблея ООН в декабре этого года собиралась рассмотреть и одобрить две отдельные резолюции о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.