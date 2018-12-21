Украина резко нарастила оборонные возможности на основных направлениях возможного удара РФ – Порошенко

Президент подчеркнул, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил РФ вдоль границы с Украиной.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина с введением военного положения резко нарастила оборонительные возможности на основных направлениях возможного удара РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии передачи Вооруженным силам Украины вооружения и военной техники в Житомирской области.

«Мы сегодня резко нарастили возможности защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства по основным направлениям возможного удара российского агрессора», - сказал он.

Порошенко отметил, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил РФ вдоль российско-украинской границы и на территории Азово-Черноморского бассейна.

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«Решительные действия по сокращению сроков боевого слаживания украинских бригад, передислокации отдельных бригад на места вероятного удара, близко к Операции Объединенных сил вдоль Азовского побережья, четко продемонстрировали, что в случае начала широкомасштабной агрессии будет намного увеличена цена, которую Россия заплатит за эти абсолютно авантюрные и безответственные действия», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.