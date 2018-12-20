Порошенко заявил о значительном усилении группировки сил РФ в Азовском море

По словам президента, целью этого является оккупация Азовского моря и Керченского пролива.

Президент Петр Порошенко заявил о значительном усилении группировки военных сил Российской Федерации в Азовском море.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с воинами 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«Группировка в Азовском море, целью которой является оккупация Азовского моря и Керченского пролива со стороны РФ, значительно усилилась», - заявил он.

Порошенко отметил, что решение о введении военного положения в 10 областях было принято не только из-за агрессивных действий российских военных против наших военных моряков, но и из-за военно-стратегической обстановки вокруг нашего государства.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.