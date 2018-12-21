Новогодний корпоратив БПП: нардеп нахамил журналистке, а Гройсман зашел через "черный ход" (видео)

Настроение было у всех гостей разное: нардеп Александр Черненко признается, что готов и спеть, а вот его коллега Богдан Дубневич нахамил журналистке, обозвав ее "страшной".

Сезон новогодних корпоративов открыли украинские политики. На вечеринку собрались представители фракции Блока Петра Порошенко и министры от этой политической силы.

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Сами они именуют действо итоговым заседанием фракции. Мероприятие началось в партийном офисе напротив лавры. Известно, что там присутствуют депутаты, министр финансов Оксана Маркарова, министр культуры Евгений Нищук, а также премьер-министр Владимир Гройсман, который заехал через черный ход.

Внутри официанты в белых рубашках разносят шампанское на подносах, а охрана бдит и никого постороннего не впускает. Настроение у всех гостей разное: нардеп Александр Черненко признается, что готов и спеть, а вот его коллега Богдан Дубневич нахамил журналистке, обозвав ее "страшной".

Как сообщалось, в эти выходные в Киеве состоялся закрытый корпоратив, на котором выступили певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые гастролируют в РФ и не стесняются сотрудничать с российскими должностными лицами.