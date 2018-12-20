«Итоговое заседание фракции»: в БПП прокомментировали информацию о корпоративе для депутатов
Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко утверждает, что сегодня депутаты от «БПП» соберутся на итоговое заседание фракции по результатам работы в 2018 году, а не на новогодний корпоратив.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.
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«Это итоговое заседание за 2018 год. Оно у нас проводится каждый год», - отметил Гончаренко.
Отвечая на вопрос журналистов, что в сообщениях говорится, что в помещении будут сервированы столы, как обычно на корпоративах, Гончаренко отметил, что готов завтра утром пройти экспертизу на алкотестере, чтобы опровергнуть такие сообщения.
«Это реально итоговое заседание фракции, и оно проводится не за столами, не во время ужина», - утверждает депутат.
В то же время он отказался ответить на вопрос, где и когда состоится это итоговое заседание фракции.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники написало, что вечером 20 декабря депутаты от «БПП» соберутся на новогодний корпоратив. Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева.