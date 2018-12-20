«Итоговое заседание фракции»: в БПП прокомментировали информацию о корпоративе для депутатов

Заместитель главы фракции БПП заверил журналистов, что на итоговом заседании фракции алкоголя не будет.

Заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко утверждает, что сегодня депутаты от «БПП» соберутся на итоговое заседание фракции по результатам работы в 2018 году, а не на новогодний корпоратив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

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«Это итоговое заседание за 2018 год. Оно у нас проводится каждый год», - отметил Гончаренко.

Отвечая на вопрос журналистов, что в сообщениях говорится, что в помещении будут сервированы столы, как обычно на корпоративах, Гончаренко отметил, что готов завтра утром пройти экспертизу на алкотестере, чтобы опровергнуть такие сообщения.

«Это реально итоговое заседание фракции, и оно проводится не за столами, не во время ужина», - утверждает депутат.

В то же время он отказался ответить на вопрос, где и когда состоится это итоговое заседание фракции.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники написало, что вечером 20 декабря депутаты от «БПП» соберутся на новогодний корпоратив. Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева.