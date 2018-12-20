Эксперты определили пятерку главных реформаторов страны

Журналисты опросили представителей бизнес-ассоциаций, политологов и экономических журналистов.

Три десятка экспертов, среди которых были экономисты, политологи и журналисты, определили пятерку главных реформаторов страны среди действующих и бывших государственных топ-чиновников и топ-менеджеров.

Результаты опроса опубликованы в статье «Лица украинской реформации» в журнале «Новое время».

Журналисты опросили представителей бизнес-ассоциаций, политологов, экономических журналистов, попросив их назвать имена чиновников и государственных топ-менеджеров, которые лучше других справились с делом модернизации подчиненных им сфер.

Первое место - и. о. министра здравоохранения (с июля 2016 года) Ульяна Супрун (17 баллов).

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Супрун внедрила масштабную медицинскую реформу и ввела институт семейных врачей. Уже 23 млн украинцев — более половины населения страны — подписали декларации с семейными врачами. Причем 76 % из подписантов, по данным опроса социологической группы Рейтинг, довольны своими докторами.

«На сегодня медреформа выглядит самым масштабным (и самым успешным) проектом подобного рода в стране. О ее эффекте говорит хотя бы то, что она расколола медицинский и околомедицинский мир на сторонников Супрун и противников. А еще и. о. министра не дала умереть введенному ее предшественником новшеству — закупке государством лекарств через международные организации», - говорится в исследовании.

Второе место - глава НБУ (с июня 2014 года по март 2018-го) Валерия Гонтарева (11 баллов).

Гонтарева убрала из банковской системы 92 финучреждения, часть из которых, по данным экспертов, финансировала интересы их владельцев либо отмывала деньги, а НБУ с ее подачи ужесточил регулирование. Таким образом если в 2014 год страна входила со 180 банками, то на сегодня их число сократилось до 77.

«А еще Гонтарева отказалась от фиксированного курса нацвалюты. Итогом стало резкое падение гривни в феврале 2015-го, но уже в марте курс выровнялся на уровне 21,15 грн/$. За последующие четыре года гривня потеряла еще 33 %, но теперь уверенно держится на плаву», - сообщают журналисты.

Третье место - глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев (9 баллов)

По мнению экспертов, Андрей Коболев превратил постоянного должника НАК Нафтогаз Украины в самого большого налогоплательщика страны. Глава госмонополии, как уточняет энергоэксперт Андрей Герус, провел диверсификацию поставок газа из Европы, открыл импорт природного газа для различных участников рынка.

«А еще компания ввязалась в судебную войну с российским гигантом Газпромом, сумев не только отменить выгодные исключительно россиянам схемы поставок их газа, но и добиться многомиллиардного штрафа для монополии из РФ», - напомнили журналисты.

Четвертое место - заместитель министра экономики Максим Нефьодов (8 баллов)

Главное, с чем Нефьодов войдет в историю страны, - внедренная его командой система госзакупок ProZorro, заработавшая с конца 2015 года.

Андрей Соколовский, член совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП), говорит, что роль Нефьодова в этом процессе была очень большой.

"ProZorro стала шоком для всех тех, кто годами зарабатывал на теневых госзакупках: теперь все данные о торгах и их ходе открыты. Экономия средств госбюджета от подобной прозрачности составила около $1,54 млрд, или 1,4 % ВВП в год. Теперь через ProZorro государство даже принялось продавать объекты малой приватизации", - говорится в статье.

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Пятое место - министр финансов с апреля 2016 года по июнь 2018-го Александр Данилюк (6 баллов)

«Ключевое достижение Александра Данилюка — внедрение автоматического возврата налога на добавленную стоимость (НДС): эта норма заработала с весны 2017 года. Ранее чиновники затягивали возврат НДС предпринимателям-импортерам, создавая тем самым отличное поле для взяточничества и манипулирования. Коррупционная нагрузка на бизнес от схем с этим налогом составляла, по оценкам экспертов, около 10 млрд грн в год», - рассказали журналисты.