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Партия Порошенко завтра проведет новогодний корпоратив - СМИ

13:15, 19 декабря 2018
Политика
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Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева / УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.

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Среди гостей ожидают президента, премьера и министров от БПП.

Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры неподалеку Мыстецкого арсенала в Киеве. Депутатов угощали белым и красным вином и легкими закусками. 

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Теги: #Порошенко#БПП