Партия Порошенко завтра проведет новогодний корпоратив - СМИ

Среди гостей ожидают Порошенко, Гройсман и министров от БПП.

В четверг вечером фракция «Блок Петра Порошенко» собирается провести новогодний корпоратив. Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record. Читайте такжеВ рейтинге кандидатов в президенты лидирует Тимошенко, Зеленский - на втором месте - декабрьский опрос Среди гостей ожидают президента, премьера и министров от БПП. Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева. Как сообщал УНИАН, в прошлом году новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры неподалеку Мыстецкого арсенала в Киеве. Депутатов угощали белым и красным вином и легкими закусками.

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