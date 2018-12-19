Партия Порошенко завтра проведет новогодний корпоратив - СМИ
13:15, 19 декабря 2018Политика
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Среди гостей ожидают Порошенко, Гройсман и министров от БПП.
Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева / УНИАН
В четверг вечером фракция «Блок Петра Порошенко» собирается провести новогодний корпоратив.
Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.
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Среди гостей ожидают президента, премьера и министров от БПП.
Праздновать планируют в новом партийном офисе в центре Киева.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году новогодний корпоратив БПП прошел в офисе партии напротив Киево-Печерской Лавры неподалеку Мыстецкого арсенала в Киеве. Депутатов угощали белым и красным вином и легкими закусками.
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