Без крепких напитков и в ожидании президента: журналисты рассказали о новогоднем корпоративе БПП (фото)

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" вечером 21 декабря съезжаются в новый офис партии, который расположен напротив Киево-Печерской Лавры неподалеку Мыстецкого арсенала в Киеве, праздновать новогодний корпоратив.

Большинство депутатов заезжают во внутренний двор через задний заезд, передает ТСН.uа.

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Некоторые депутаты открыто проходят через главный вход. В частности, так прошел министр социальной политики Андрей Рева. Также присутствуют министр информполитики Юрий Стець и министр культуры Евгений Нищук.

Источники СМИ рассказывают, что по состоянию на 19:50 депутатов угощают белым и красным вином и легкими закусками. Развлекает гостей живая музыка.

"Ничего такого. Пьем вино, крепких напитков не видел, играет музыка. Президента пока нет, но, судя по рамкам, будет", - отметил один из народных депутатов.

В то же время депутат Ольга Червакова в комментарии журналистам предположила, что на корпоративе будет президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Как сообщали СМИ, в конце 2016 года новогодний корпоратив для примерно 1 тысячи сотрудников Государственной фискальной службы города Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и стоил минимум 1 миллион гривень.