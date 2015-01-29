Die Welt: Дума хочет обвинить Берлин в «аннексии» ГДР

15:34, 29 января 2015
Политика
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По воле России, воссоединение Германии скоро будет расцениваться как «аннексия» ГДР. Такой ответной мерой Дума хочет отреагировать на санкции ЕС.

Российская нижняя палата решила обвинить Федеральную Республику в «аннексии» ГДР

В статье «Дума хочет обвинить Берлин в «аннексии» ГДР», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, сообщается о том, что спустя более 25 лет после падения Берлинской стены, российская нижняя палата решила обвинить Федеральную Республику в «аннексии» ГДР. Комитет по иностранным делам составит соответствующую резолюцию по вопросу воссоединения Германии, заявил председатель Думы Сергей Нарышкин в среду в Московском парламенте. Такой «ответной мерой» Дума реагирует на санкции ЕС из-за включения Крыма в состав Российской Федерации.

Россия присоединила украинский полуостров к своей территории весной, после скандального референдума. Запад осудил этот шаг как аннексию и ввел санкции против Москвы; среди прочего, российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, и исключена из ведущих комитетов. Нарышкин приехал в Страсбург в воскресенье, чтобы протестовать против мер наказания. В начале зимнего заседания в понедельник, Ассамблея отказалась отменить штрафы.

«В отличие от Крыма, в ГДР не было никакого референдума», оправдывал Нарышкин свои слова. Поэтому, по логике Запада, нужно указать, что «ГДР была аннексирована Федеративной Республикой Германия». Россия не согласна по-разному оценивать эти ситуации.

Резкая критика Горбачева

REUTERS

Утверждение Нарышкина наткнулось на резкую критику со стороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, того, кто способствовал объединению Германии. Он назвал обвинение «совершенной глупостью»: «Какая аннексия? Об этом не может быть и речи», сказал Горбачев российскому новостному агентству Интерфакс.

«И о каком референдуме можно было говорить, если в обоих государствах, в ГДР и ФРГ, сотни тысяч вышли на демонстрации под одним девизом: «Мы – один народ»? Горбачев призвал не «упрощать видение прошлого, но и не оценивать прошлое на основе текущей ситуации».

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