Die Welt: Дума хочет обвинить Берлин в «аннексии» ГДР

В статье «Дума хочет обвинить Берлин в «аннексии» ГДР», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, сообщается о том, что спустя более 25 лет после падения Берлинской стены, российская нижняя палата решила обвинить Федеральную Республику в «аннексии» ГДР. Комитет по иностранным делам составит соответствующую резолюцию по вопросу воссоединения Германии, заявил председатель Думы Сергей Нарышкин в среду в Московском парламенте. Такой «ответной мерой» Дума реагирует на санкции ЕС из-за включения Крыма в состав Российской Федерации.

Россия присоединила украинский полуостров к своей территории весной, после скандального референдума. Запад осудил этот шаг как аннексию и ввел санкции против Москвы; среди прочего, российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, и исключена из ведущих комитетов. Нарышкин приехал в Страсбург в воскресенье, чтобы протестовать против мер наказания. В начале зимнего заседания в понедельник, Ассамблея отказалась отменить штрафы.

«В отличие от Крыма, в ГДР не было никакого референдума», оправдывал Нарышкин свои слова. Поэтому, по логике Запада, нужно указать, что «ГДР была аннексирована Федеративной Республикой Германия». Россия не согласна по-разному оценивать эти ситуации.

Резкая критика Горбачева

Утверждение Нарышкина наткнулось на резкую критику со стороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, того, кто способствовал объединению Германии. Он назвал обвинение «совершенной глупостью»: «Какая аннексия? Об этом не может быть и речи», сказал Горбачев российскому новостному агентству Интерфакс.

«И о каком референдуме можно было говорить, если в обоих государствах, в ГДР и ФРГ, сотни тысяч вышли на демонстрации под одним девизом: «Мы – один народ»? Горбачев призвал не «упрощать видение прошлого, но и не оценивать прошлое на основе текущей ситуации».