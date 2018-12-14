ЕС готов усилить поддержку Украины из-за блокады РФ судоходства в Азовском море - заявление

Лидеры стран ЕС призвали Россию немедленно освободить захваченных возле Керченского пролива украинских моряков и судна, а также обеспечить свободное судоходство через пролив.

Лидеры государств и правительств всех 28 стран-членов Европейского Союза заявляют о готовности усилить поддержку пострадавших областей Украины через блокаду Россией судоходства в Азовском море.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС в Брюсселе в отношении многолетней программы финансового развития и внешних отношений, опубликованных на сайте Совета ЕС.

"Европейский Совет выражает свою крайнюю обеспокоенность относительно обострения в Керченском проливе и Азовском море и нарушение Россией международного права. Она вновь подтверждает свою приверженность международному праву, суверенитету, территориальной целостности Украины и программной политике непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма", - отмечается в документе.

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"Нет никакого оправдания применению военной силы Россией. Европейский Совет требует безотлагательно освободить всех задержанных украинских моряков, а также вернуть захваченные суда и сделать свободным проход судов через Керченский пролив", - заявили лидеры ЕС.

"ЕС выражает готовность утвердить меры для дальнейшего укрепления своей поддержки, в том числе в пользу пострадавших регионов Украины", - отмечают лидеры ЕС.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что практическая поддержка пострадавших областей Украины из-за блокады Россией судоходства в Азовском море и Керченском проливе имеет большее значение, чем новые санкции в связи с этой блокадой.

Перед началом саммита ЕС она заявила, что в Евросоюзе готовы расширить существенную помощь для Украины.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".