Капитан захваченного РФ украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания - адвокат

По данным адвоката, в среду "прошли следственные действия" в отношении Олега Мельничука.

Капитан рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российскому "следствию" и напомнил россиянам, что является военнопленными.

Об этом написал в Facebook адвокат военнопленных украинских моряков Эдем Семедляев.

Семедляев 12 декабря встретился со своим подзащитным. По данным адвоката, в среду "прошли следственные действия" в отношении Мельничука.

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"В своих показаниях он указал, что согласно Женевской конвенции является военнопленным, виновным себя не считает и не дает каких-либо показаний... Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", - рассказал адвокат.

Семедляев отметил, что следователи ФСБ "хотят закрыть рты адвокатам", поэтому требуют от них подписывать "подписку о неразглашении данных предварительного следствия".

"На что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, т.к. мне не ясно какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать своё требование, после чего нашёл двух "студентов-понятых", которые согласились подписать", - добавил адвокат.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".