Командир буксира «Яны Капу» рассказал адвокату о допросе у россиян, своей вины не признал – журналист

Украинец также заявил, что понимает, это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации.

Командир – старшина первой статьи буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, которого схватили российские силовики, во время допроса заявил, что не считает себя виновным.

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Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. По его словам, Мельничука держат в Белогорском ИВС. Там украинца посетил его адвокат – Эдем Семедляев

"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Ничьей границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - рассказал Семедляев.

По словам адвоката, Мельничук также сказал, что понимает – это политическое дело, и моряки стали заложниками ситуации

Как отметил Наумлюк, вместе с Мельничуком в Белогорск привозили украинцев Евгения Семидоцкого и Вячеслава Зинченко. Однако следователь утверждает, что Зинченко содержится в Алуштинском ИВС.

У всех троих моряков завтра должен состояться «суд» по избранию меры пресечения.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.

Сегодня подконтрольный РФ суд в оккупированном Симферополе арестовал пятерых украинских моряков.