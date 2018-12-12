Порошенко передал Туску список лиц, причастных к атаке на украинские корабли в Азовском море

Петр Порошенко подчеркнул необходимость предоставления мощного и адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Глава государства проинформировал Дональда Туска о последствиях акта открытой агрессии России в Керченском проливе и существующих угрозах для региональной безопасности, сообщает пресс-служба президента.

Петр Порошенко подчеркнул необходимость предоставления мощного и адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины 25 ноября для противодействия стратегии «ползучей оккупации» Кремлем Азовского моря и Керченского пролива. Президент Украины призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия России, требовать обеспечения восстановления свободы судоходства, немедленного и безусловного освобождения 24 захваченных моряков и 3 кораблей.

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Президенту Европейского Совета были переданы списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии.

Порошенко отметил важность усиления помощи со стороны Европейского Союза социально-экономическому развитию украинского Приазовья, страдающего от целенаправленной блокады со стороны Российской Федерации. С этой целью президент Украины передал на рассмотрение институтов и государств-членов ЕС перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".