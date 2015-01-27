Еврокомиссия в среду рассмотрит ситуацию на востоке Украины

Об этом во вторник в Брюсселе сообщила спикер ЕК Мина Андреева (Mina Andreeva), анонсируя повестку дня заседания Еврокомиссии, передает собственный корреспондент УНИАН.

По ее словам, членов ЕК о последнем развитии событий по Украине и России проинформирует европейский комиссар по расширению и Европейской политике соседства Иоганнес Ган от имени Высокого представителя Федерики Могерини, которая сейчас в командировке.

Читайте такжеВ ЕС не говорят, какие именно санкции могут ввести против России«Это (обсуждение пройдет) также в свете подготовки чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам, запланированного на четверг», - добавила Андреева.