Литовские министры стали получать от России угрозы из-за санкций за морскую агрессию – Грибаускайте

Литва ввела национальные санкции против лиц, ответственных за нападение в Керченском проливе.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявляет, что в адрес литовских министров, в частности министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, поступили угрозы от России в связи с введением национальных санкций Литвы в ответ на нападение российских военных на украинские суда в Керченском проливе.

Об этом Грибаускайте сказала на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

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"Мы знаем, что международные организации не ввели никаких санкций в ответ на российские действия, но мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против нападения в Керченском проливе", - заявила Грибаускайте.

"Иногда не так просто быть первой страной при введении санкций. Мы получаем личные угрозы от России, например, мои министра - министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция", - сказала она.

Как отметила Грибаускайте, важно открыто выступать против агрессора.

Президент Литвы отметила, что национальные санкции предусматривают запрет на экономическую и другую деятельность на территории Литвы, действуют против лиц, ответственных за нападение на украинские суда.

Грибаускайте подчеркнула, что Литва не боится введения санкций. По ее убеждению, такими действиями Литва объясняет миру, что она думает о российской агрессии в Украине. "Азовское море не является территорией России, и в отношении этого моря действуют все международные договоренности, и Россия так же, как и другие, должна выполнять условия этих международных договоренностей", - заявила президент Литвы.

По ее словам, Литва всегда будет помогать и поддерживать Украину.

Кроме того, Грибаускайте напомнила, что на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос санкций. "Я надеюсь, что мы поддержим все те старые санкции, которые уже введены на основе (выполнения) Минских договоренностей", - сказала президент Литвы.

Также она сообщила, что Литва помогает Украине военным снаряжением, предоставляет гуманитарную помощь и направляет военных инструкторов и экспертов по кибербезопасности.