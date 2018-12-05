Военный эксперт: следующая провокация России будет в воздухе

Эксперт подчеркнул, что у Украины достаточно высокая численность сухопутных войск.

Россия может прибегнуть к провокациям против Украины в воздухе, однако в масштабных военных операциях на украинской территории Москва сейчас не заинтересована.

Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил военный эксперт Олег Стариков.

"Прежде всего, нужно развеять миф, что в 2014 году у нас якобы не было Вооруженных сил. Нельзя сказать, что они находились в каком-то невероятном упадке. Хотя, конечно, за прошедшее время ВСУ несколько восстановились, систематизировались, начали получать новые виды вооружения. К тому же все офицеры и контрактники прошли боевые действия. Офицер, принимавший участие в боевых действиях, – это уже совершенно другой военный. В этом же вся суть. Военнослужащий обучается именно для того, чтобы убивать противника. И чем лучше ты подготовлен, тем выше шансы, что ты выживешь. Что касается реформы в украинской армии, то она идет. Плохо ли, хорошо ли – главное, что идет. ВСУ перестраиваются на новую систему управления и новое вооружение. Группировку на востоке страны у нас нарастили. По разным данным, это 40-60 тыс. человек. Там работает разведка, все нормально", – отметил Стариков.

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Он подчеркнул, что у Украины достаточно высокая численность сухопутных войск.

"Какие сейчас для нас самые опасные направления? Восток, юг и Приднестровье. Восток укрепили, сейчас увеличивается обороноспособность на юге. В Приднестровье у россиян группировка небольшая – батальон, 400-600 человек. Для нас они не несут серьезной опасности, но, тем не менее, туда тоже перебрасываются наши силы. Вообще, для Украины война сейчас выгодна. Это составляющая часть политики. Мир будет на условиях победителя. А нас победить невозможно. В Украине сухопутных войск – 200 тыс. человек. Посмотрим еще резерв. Думаю, 500 тыс. человек будет. А у россиян на всю страну – около 250 тыс. У них не хватит человеческого ресурса для сухопутной операции. Да, противник нас окружил. Но все эти четыре года они комплектуются. Другое дело, если начнется операция с привлечением воздушно-десантных войск. Хотя и тут нам есть чем им ответить. Однако счет жертв пойдет тогда на десятки тысяч. Это не шутки", – заявил собеседник.

По его словам, Москву устраивает, чтобы на Донбассе продолжался конфликт низкой интенсивности.

"Я не вижу оснований для России начинать широкомасштабное наступление на Украину. Сухопутная операция с их стороны также маловероятна. Но наши ВСУ все равно должны быть начеку. Я лично поддерживаю начало активных боевых действий. Это поможет нам решить все проблемы. Если РФ возобновит активную фазу боевых действий на Донбассе, победит Украина. Плюс в этом случае мировое сообщество уже не сможет промолчать. России война невыгодна, а Украине – выгодна. Москва заинтересована в конфликте низкой интенсивности, масштабные операции ей ни к чему. Думаю, следующая провокация России будет в воздухе. Сухопутные и морские уже были", – резюмировал Стариков.