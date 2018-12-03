На Донбассе вчера уничтожили трех боевиков – штаб ООС

По данным разведки, 2 декабря, трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пятеро – ранены.

Вчера, 2 декабря, оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Как отмечает пресс-центр штаба ООС в Facebook, все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.

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Так, в течение прошлых суток, боевики обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил возле населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось.

«Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе - зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток боевики осуществили обстрел оборонительных укреплений ВСУ в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.

«По данным разведки, 2 декабря, трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пятеро – ранены», – добавили в штабе.