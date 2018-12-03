На Донбассе вчера уничтожили трех боевиков – штаб ООС
Вчера, 2 декабря, оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
Как отмечает пресс-центр штаба ООС в Facebook, все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.
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Так, в течение прошлых суток, боевики обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил возле населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось.
«Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе - зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.
В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток боевики осуществили обстрел оборонительных укреплений ВСУ в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.
«По данным разведки, 2 декабря, трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пятеро – ранены», – добавили в штабе.