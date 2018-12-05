РФ не воспринимает предложения по обмену пленных украинцев на российских заключенных - Марчук

Украина предлагает обменять 23 пленных украинцев на 23 российских заключенных.

Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске внесла предложения осуществить обмен пленных украинцев на российских заключенных.

Об этом в комментарии "Прямому" заявил представитель Украины по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

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"Украинская сторона сегодня внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что до Нового года почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы.

Мы готовы обменять их на 23 украинцев, которые находятся в кремлевских тюрьмах. То есть 23 на 23. Мы предложили, подготовлено и считаем, если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, российская сторона такие предложения не воспринимает.