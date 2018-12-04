Россия отказалась от предложения Украины провести обмен заложников 27 декабря - Геращенко

Украина предлагала передать 23 россиян в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых держат в российских тюрьмах, а также помиловать 66 так называемых сепаратистов в обмен на освобождение боевиками 19 украинских военных.

Представители России на переговорах в Минске отказались от предложения Украины провести обмен заложников 27 декабря.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

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"Украинская сторона еще раз передала предложение об освобождении арестованных россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах и помиловании сепаратистов в обмен на украинцев на оккупированных территориях. Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождение наших военных и гражданских из ОРДЛО к новогодним и рождественским праздникам", - написала Геращенко.

"Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и ее марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев. Ответственность за то, что освобождение заложников заблокировано - полностью на российской стороне", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданский.