Под Станицей боевики пытались форсировать Северский Донец - журналист

Об этом сообщает в Facebook журналист Роман Бочкала.

"В районе Станицы Луганской зафиксирована попытка боевиков форсировать Северский Донец с помощью понтонных секций. Накануне подобные секции были замечены в Луганске, а до этого в Краснодонце - по дороге, которая ведет из России (пункт пропуска Изварино). Вместе с тем, по ту сторону реки, в районе Станицы, наблюдается скопление бронетанковой техники", - пишет журналист.

Читайте такжеБоевики расстреливают Станицу прямой наводкой, разрушены 40 домов, есть погибшие - МоскальПо его словам, боевики также пытаются взять под контроль мост через Северский Донец в городе Счастье.

"Видимо, с той же целью - перебросить технику. Благодаря артиллеристам 26й бригады, а также 53, 17 и 30 ОМБ, Нацгвардии им это не удается. И верю, что не удастся", - пишет Бочкала.