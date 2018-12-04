По словам Порошенко, обсуждается пакет «азовских санкций» в отношении физических лиц, участвовавших в агрессии против украинских судов, а также планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина готовит иски в международные инстанции за акт агрессии России против украинских кораблей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с родственниками украинских моряков, захваченных в плен российскими военными в Керченском проливе.

«Сегодня же даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку представления в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности», - сказал Порошенко.

По словам президента, Россия «сама попала в эту ловушку своей абсолютной ненавистью к Украине, своей злобой».

Он отметил, что украинские моряки - «это военнопленные, классически по Женевской конвенции. И именно поэтому наша позиция будет очень жесткая».

Президент добавил, что «в большинстве стран против тех, кто принимал участие в нападении на наших ребят, будут введены санкции». «И те, кто атаковал, и те, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил необходимость усиления санкционной политики за действия РФ и сообщил, что обсуждается пакет «азовских санкций», которые будут касаться физических лиц, участвовавших в агрессии против украинских судов. Также планируются санкции против российских морских портов и российских кораблей.

«Чтобы не было никаких сомнений, что Россия за агрессию заплатит высокую цену. Мы ничего на тормоза не спустим», - заверил президент и добавил, что «работает группа юристов, в том числе и иностранных, которые изучают возможности привлечения России к ответственности».