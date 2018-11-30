Россия до сих пор молчит о местонахождении захваченных украинских моряков

При этом Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

Министерство иностранных дел России до сих пор не предоставило официальной информации о взятых в плен у Керченского пролива украинских моряках.

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Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер". "Мы еще не получили официального уведомления, где они находятся, от российского МИДа. Поэтому мы не можем давать непроверенную информацию обществу и родственникам", - сказал министр в пятницу вечером.

"Хотя еще вчера мы сначала получили инсайд, что наших офицеров хотят вывезти. А потом получили инсайд, что всех хотят вывезти. Что они, собственно, и сделали", - добавил министр.

При этом Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

Он отметил, что украинская сторона совместно с Международным Комитетом Красного Креста пытается получить доступ к пленным морякам.

Климкин пояснил, что РФ пытается использовать Керченский пролив как "шлюз", решая кого из него пропускать, влиять таким образом на украинское азовское побережье, влиять на Мариуполь, оказывать давление на экономическую деятельность, вызвать беспорядки.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившиеся на судах. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).