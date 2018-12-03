Украина обжаловала захват своих кораблей РФ в Международной морской организации

Позицию Украины поддержали 34 страны-члены ІМО.

Украина выразила протест России из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе в комитете по безопасности на море Международной морской организации.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Великобритании, пишет ТСН.uа.

"3 декабря украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (IМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен троих украинских военных катеров и членов их экипажей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

"На поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов IМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого русские перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков и захватив остальных в плен.

В ночь на 26 ноября СНБО провел экстренное заседание и предложил ввести в Украине военное положение в связи с агрессией Российской Федерации в Азовском море.

После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", который впоследствии утвердили украинские депутаты.