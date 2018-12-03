Рабочая дата проведения Объединительного церковного собора в Киеве уже утверждена – Парубий

Спикер ВР считает необходимым «начать дискуссию, как будет работать и действовать украинская поместная церковь в Украине после получения томоса».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что Софийский собор должен стать главным собором украинской поместной православной церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что получил информацию от Вселенской патриархии, что Синод уже утвердил рабочую дату проведения всеукраинского объединительного собора, который состоится в Киеве и на котором будет создана единая поместная украинская православная церковь, а также избран предстоятель.

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Парубий считает необходимым «начать дискуссию, как будет работать и действовать украинская поместная церковь в Украине после получения томоса».

Он подчеркнул, что после проведения собора передача томоса новому предстоятелю украинской церкви будет последним действием по созданию украинской церкви.

По его словам, в этой дискуссии необходимо обсудить вопрос, чтобы для служения священников мог использоваться и собор святой Софии в Киеве как самый важный и ключевой собор украинского православия.

«Я убежден, что собственно собор святой Софии должен стать главным собором украинской поместной православной церкви», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

30 ноября Порошенко заявил, что Объединительный собор украинских православных церквей состоится в первой половине – середине декабря.