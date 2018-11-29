Дату проведения объединительного Собора вскоре объявит Вселенский патриарх – Порошенко

По словам президента, участники объединительного Собора выберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, которому будет вручен томос об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Вселенский патриарх Варфоломей вскоре объявит дату проведения объединительного Собора украинских православных церквей. Читайте такжеРПЦ посягала на эти приходы: священник назвал причину роспуска Архиепископии русских церквей в Западной Европе Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении президента к украинскому народу. «Принято решение о созыве объединительного православного Собора. Дату проведения его вскоре объявит патриарх Варфоломей», - заявил он. По словам президента, участники объединительного Собора выберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, которому будет вручен томос об автокефалии.

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