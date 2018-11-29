Дату проведения объединительного Собора вскоре объявит Вселенский патриарх – Порошенко
20:31, 29 ноября 2018Политика
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По словам президента, участники объединительного Собора выберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, которому будет вручен томос об автокефалии.
Патриарх Варфоломей объявит дату проведения объединительного Собора / фото peoples.ru
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Вселенский патриарх Варфоломей вскоре объявит дату проведения объединительного Собора украинских православных церквей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении президента к украинскому народу.
«Принято решение о созыве объединительного православного Собора. Дату проведения его вскоре объявит патриарх Варфоломей», - заявил он.
По словам президента, участники объединительного Собора выберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, которому будет вручен томос об автокефалии.
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