В Украине обнародовали инструкцию для иностранных журналистов, едущих в Крым

Данная инструкция разработана Мининформполитики, а окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию полуострова будет принимать ГПСУ.

Сегодня, 2 декабря, Министерство информационной политики Украины обнародовало обновленную инструкцию согласования въезда иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Россией Крыма на период военного положения.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно обновленной инструкции, въезд иностранных журналистов в Крым и выезд из него будет осуществляться по паспорту и с наличием специального разрешения, которое является одноразовым, то есть позволяет только один въезд и выезд из Крыма. Для следующего посещения необходимо получать новое специальное разрешение. Порядок его получения изложен в инструкции.

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В министерстве отмечают, что окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию Крыма будет приниматься Государственной пограничной службой Украины «в рамках возложенных на нее полномочий по внедрению правового режима военного положения».

Как ранее сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел, иностранным журналистам официально запретили въезжать в аннексированный Россией Крым. Напомним, иностранцам также запрещено въезжать на временно оккупированные территории Донбасса.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.