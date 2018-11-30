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Украина запретила иностранным журналистам въезжать в Крым – МИД

19:30, 30 ноября 2018
Политика
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Иностранным журналистам запретили въезд в Крым / фото dpsu.gov.ua

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Радио Свобода. В МИД отметили, что по этому вопросу были «горячие дебаты».

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При этом уточняется, что украинские журналисты по-прежнему могут въезжать в Крым.

Как сообщал УНИАН, иностранцам запрещено въезжать на временно оккупированные территории Донбасса.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги: #Крым#журналисты#иностранцы#админграница с Крымом