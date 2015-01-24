Завтра состоится срочное заседание СНБО

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Я дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке», - отметил глава государства.

Читайте такжеУкраина призвала Совет ЕС провести внеочередное заседание из-за МариуполяКак сообщал УНИАН, сегодня боевики начали наступление на Мариуполь с применением систем залпового огня. В результате погибли 30 мирных жителей, в том числе двое детей.

Порошенко назвал убийства мирных граждан в Мариуполе не просто терактом, а преступлением против человечности, подсудимым Гаагскому трибуналу.