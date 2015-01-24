Завтра состоится срочное заседание СНБО
19:08, 24 января 2015Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется завтра, 25 января, на срочное заседание в связи с ухудшением ситуации на востоке страны.
Порошенко дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБО / УНИАН
Об этом заявил президент Петр Порошенко.
«Я дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке», - отметил глава государства.
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Порошенко назвал убийства мирных граждан в Мариуполе не просто терактом, а преступлением против человечности, подсудимым Гаагскому трибуналу.
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