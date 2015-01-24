Захарченко объявил о начале наступления "ДНР" на Мариуполь
17:54, 24 января 2015Политика
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Боевики объявили о начале наступления на Мариуполь.
REUTERS
Об этом заявил глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко, сообщает РИА "Новости".
"Сегодня началось наступление на Мариуполь. Это будет самым лучшим памятником всем нашим погибшим", – заявил Захарченко.
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