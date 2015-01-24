Захарченко объявил о начале наступления "ДНР" на Мариуполь

Об этом заявил глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко, сообщает РИА "Новости".

"Сегодня началось наступление на Мариуполь. Это будет самым лучшим памятником всем нашим погибшим", – заявил Захарченко.

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