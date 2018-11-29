Россия отказывается официально подтвердить перевозку пленных украинских моряков в Москву - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

Россия отказывается официально подтвердить факт перевозки пленных украинских моряков в Москву.

Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Российская сторона отказывается подтвердить перевозку украинских моряков из оккупированного Крыма в Москву в СИЗО «Лефортово». Официальной информации нет. В любом случае, мы наших ребят не оставим», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, также произошло боевое применение 2 ракет российским истребителем Су-30 и 2 ракет разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены. Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

По информации адвоката Джемиля Темишева, всех пленных моряков вывезли из Крыма в московское СИЗО "Лефортово".