Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма в Москву - адвокат

Сколько моряков уже отправлены за пределы оккупированного Крыма, не уточняется.

Захваченных в Черном море и арестованных в оккупированном Симферополе украинских военных моряков вывозят из Крыма в Москву.

Об этом Крым.Реалии сообщил крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов.

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Данную информацию подтвердил адвокат Джемиль Темишев и Эмине Авамилева. Сообщается, что моряков вывозят предположительно в СИЗО Лефортово.

"Моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" "Лефортово" практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними якобы проводились какие-то мероприятия", - подчеркнул адвокат Темишев.

Как рассказал Нариман Джемлял, раненные моряки, которые находились в Керчи, 29 ноября были вывезены в Симферополь.

В свою очередь журналист Антон Наумлюк написал в Facebook со ссылкой на Темишева, что "по крайней мере часть" украинских моряков этапировали в Москву и они находятся в изоляторе. "Неизвестно, сколько этапировали и доставили туда раненых", - отметил он.

Российское информагентство ТАСС сообщает, что трех раненых украинских военных, которые находились в керченской горбольнице, выписали 29 ноября.

Сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма, не уточняется.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен.

Трое из них ранены. Среди пленных - два работника СБУ. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).