ВР приняла проект закона о Кабмине в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О Кабинете Министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 246 из 449 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В полном составе не голосовали фракции Партии регионов и КПУ.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, предусматривается признать потерявшим действие Закон «О Кабинете Министров Украины», принятый Верховной Радой 21 декабря 2006 года.

Он сообщил, что законопроект о Кабмине, внесенный Президентом Украины, предусматривает, что в случае нарушения требований Конституции Украины и закона о Кабмине о внесении предложений относительно кандидатуры на должность премьер-министра, а также в случае несоответствия предложенной кандидатуры требованиям к члену Кабинета Министров Президент Украины информирует Верховную Раду о невозможности внесения представления по предложенной кандидатуре.

По словам А.ШЛАПАКА, данным законопроектом предусматривается, что министр обороны и министр иностранных дел назначаются на должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента.

Представление премьер-министра Украины относительно увольнения министра обороны и министра иностранных дел вносится при согласии Президента Украины.

А.ШЛАПАК также сказал, что планируется ввести механизм представления кандидатуры на должность премьер-министра и Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Документ предусматривает, что принятие этой программы осуществляется одновременно с назначением премьер-министра Украины. При этом Программа деятельности правительства должна базироваться на согласованных политических позициях и программных заданиях коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

А.ШЛАПАК отметил, что это сделает невозможной ситуацию с внесением на рассмотрение парламента Программы деятельности правительства, которая будет противоречить или не учитывать положения программ политических партий, сформировавших коалицию.

Также законопроектом предлагается повысить ответственность министра за состояние реализации политики в соответствующей сфере, с одной стороны, а с другой – его самостоятельность при принятии решения.

А.ШЛАПАК отметил, что в связи с этим законопроектом предусмотрено, что назначение первого заместителя и заместителей министра происходит по представлению министра, а не премьер-министра Украины. Кроме того, количество первых заместителей ограничивается одним, а заместителей – четырьмя.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что данный законопроект вводит практику координации деятельности членов правительства, руководителей других центральных органов исполнительной власти, работы возглавляемых ими органов исключительно Кабинетом Министров Украины как коллегиальным органом.

Он отметил, что изымается норма действующего закона, предусматривающая право премьер-министра координировать работу министерств и других органов исполнительной власти. Также законопроект предусматривает лишение возможности премьер-министра и первого вице-премьер-министра в обход правительства руководить министрами, являющимися членами правительства и имеющими одинаковый с ними объем прав.

А.ШЛАПАК отметил, что согласно с законопроектом, Президент имеет право внести в Верховную Раду предложение о рассмотрении вопроса об ответственности Кабинета Министров.

Законопроект также предусматривает, что правительство должно выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны, которые введены в действие указами Президента Украины.

А.ШЛАПАК отметил, что в законопроекте «четко определяются последствия остановки действия актов Кабинета Министров Украины Президентом Украины». «Это вызвано негативной практикой невыполнения, а точнее, сознательного игнорирования правительством указов Президента Украины, которыми останавливались неконституционные акты Кабинета министров Украины», - отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, останавливается осуществление любыми органами или лицами действий, направленных на последующее выполнение остановленных актов правительства, а также осуществление полномочий, определенных этими актами.