«Чувствовать страх – это нормально»: журналист показал письмо командующего ВМС Украины к пленным морякам (документ)

По словам командующего, украинцы действовали в рамках закона, и самое важное задание сейчас - вернуть их домой.

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко через адвокатов передал письмо захваченным российскими пограничниками украинским морякам. В документе Воронченко выразил понимание относительно «свидетельств», которые будут выбивать из украинцев российские силовики.

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Скриншот и перевод документа опубликовал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

«Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса», – отмечает Воронченко в письме.

По его словам, самое важное его задание сейчас – вернуть украинцев домой. Украина прикладывает для этого все возможные усилия.

«Вы действовали в рамках закона, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне и это понимает весь мир. Чувствовать страх - это нормально. Главное верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украины, весь цивилизованный мир», - говорится в письме.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену находятся более 20 украинских моряков.

Ранее сообщалось, что над захваченными украинскими моряками могут начать суд уже сегодня в Крыму. Заседания будут проходить в оккупированном Симферополе.