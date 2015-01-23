Турчинов: Боевики на Донбассе переходят к наступательным операциям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций по вопросам безопасности граждан Украины и защиты важнейших объектов инфраструктуры под председательством премьер-министра Арсения Яценюка.

"Сегодня происходит обострение ситуации", - сказал Турчинов.

"Российско-террористические группировки фактически нарушили договоренность о прекращении огня и о предыдущих Минских соглашениях. И сконцентрировав огромное количество сил и средств, в том числе речь идет об регулярных частях ВС РФ, сегодня переходят к активным наступательным операциям", - констатировал Турчинов.

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"Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия сегодня контролируют ситуацию, отражая наступление врага. В то же время мы четко фиксируем, что враг не останавливается ни перед чем", - подчеркнул секретарь СНБО.

В частности, по его словам, "происходит системный активный обстрел не только позиций наших Вооруженных сил, но и мирных городов, сел и поселков".