Разговоры о военном положении для отсрочки выборов президента являются спекуляцией – Турчинов

Секретарь СНБО заявляет, что для опровержения этих обвинений президент Украины уменьшил срок введения военного положения с 60 до 30 суток.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов называет «политической спекуляцией» разговоры о введении военного положения для отсрочки президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

«Любые обвинения о переносе выборов президента Украины безосновательны», - подчеркнул Турчинов.

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По его словам, президент Украины, чтобы опровергнуть все эти обвинения, сократил срок, на который вводится военное положение, до 30 суток.

«То есть, при отсутствии военной агрессии, при отсутствии фактически развязывания Россией полномасштабной войны, действие военного положения должно закончиться до конца текущего года», - сказал секретарь СНБО.

«Эти обвинения являются фактически политической спекуляцией. Я не хочу никого обидеть», - добавил Турчинов.

Напомним, 25 ноября российская сторона напала на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий противодействия вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

Позже Порошенко объявил, что военное положение может быть введено с 9 утра 28 ноября, сроком на 30 дней, а не на 60, как предлагала СНБО.