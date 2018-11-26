Порошенко предложит Раде ввести военное положение на 30 дней, отмены выборов не будет (видео)

Соответствующее заявление президент сделал в своем видеообращении.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что военное положение может быть введено с 9 утра 28 ноября, сроком на 30 дней, а не на 60, как изначально предлагал СНБО.

Соответствующее заявление глава государства сделал в своем видеообращении. Военное положение, по словам президента, вводится на всей территории Украины.

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«СНБОУ рекомендовал мне ввести военное положение на 60 дней. Мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании», - заявил президент.

По словам президента, военное положение продлится 30 дней и завершится в середине декабря.

«В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», - отметил глава государства.

«Как Верховный главнокомандующий приложу все усилия для того, чтобы уложиться в эти сжатые сроки и за месяц выжать максимум возможностей для повышения нашей готовности отразить возможное полномасштабное наступление россиян», - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий противодействия вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

Соответствующий проект закона должна рассмотреть Верховная Рада.