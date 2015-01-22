Financial Times: "Немного удачи" помогло сдержать Эболу, говорит Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft прокомментировал эту ситуацию после того, как опубликовал свое ежегодное письмо для благотворительного фонда, которым он руководит вместе со своей женой Мелиндой.
Билл Гейтс сказал, что в следующий раз мир должен действовать быстрее в случае вспышки смертоносного вируса, подобного Эболе. По его словам, «немного удачи» помогло не распространиться Эболе сильнее, пишет Дэвид Кроу в своей статье, которая называется ««Немного удачи» помогло сдержать Эболу, говорит Билл Гейтс», опубликованной в британской газете Financial Times.
Миллиардер и филантроп похвалил США и другие страны за то, что они оказали помощь пострадавшим странам в западной Африке, но подчеркнул, что «если бы этот вирус был более опасным, то та скорость, с какой ресурсы становились доступными, была бы недостаточной».
«Вирус Эбола почти распространился на Нигерию, но там были сосредоточены ресурсы, что помогло подавить его вспышку. Немного удачи помогло остановить его распространение», – сказал Билл Гейтс в интервью The Financial Times.
Бывший генеральный директор Microsoft прокомментировал эту ситуацию после того, как опубликовал свое ежегодное письмо для благотворительного фонда, которым он руководит вместе со своей женой Мелиндой. В нем говорилось об амбициозных целях улучшить жизнь людей в бедных странах к 2030 году.
Теперь, когда число новых случаев инфицирования Эболой уменьшилось, страны и гуманитарные организации должны научиться, как «реагировать быстрее» в следующий раз, чтобы можно было быстрее получать списки волонтеров и использовать новые экспериментальные препараты на ранних стадиях, сказал он.
«Существует много гораздо более опасных болезнетворных микроорганизмов – даже более заразных, чем Эбола», – добавил он.
Билл Гейтс также объявил о создании новой социальной сети «Гражданин мира» (Global Citizen). Это сеть для волонтеров и активистов, которые хотят принимать более активное участие в борьбе с бедностью в мире.
«Люди хотят бороться не только за себя и за свою страну, но и за других. Они хотят думать, что имеют отношение к чему-то, что помогает подняться тем, кто оказался в самых сложных ситуациях», – сказал он, предположив, что благодаря этой сети количество активистов в мире может увеличится в 10 раз.
Ежегодное письмо, опубликованное в 2015 г., это уже седьмое по счету письмо Билла и Мелинды Гейтс с момента создания их фонда в 2000 году. Они настроены довольно оптимистично и предсказывают, что «в течение следующих 15 лет жизнь бедных людей будет улучшаться гораздо быстрее, чем когда-либо в истории».
По словам г-на Гейтса, прогресс в решении проблемы неравенства в мире на протяжении последних 15 лет был «феноменальным», но разные катастрофы и потери затмили эти достижения.
«Это сложно осознать, потому что улучшать нужно жизнь каждого человека по отдельности – если немного улучшается питание, улучшается и здоровье».
«Землетрясение или крушение самолета – такие новости всегда широко освещаются в СМИ, но кто когда-нибудь упоминал о том, что детскую смертность удалось снизить с 13 миллионов в 1990 г. до 6,5 млн.?».