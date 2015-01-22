Financial Times: "Немного удачи" помогло сдержать Эболу, говорит Билл Гейтс

Билл Гейтс сказал, что в следующий раз мир должен действовать быстрее в случае вспышки смертоносного вируса, подобного Эболе. По его словам, «немного удачи» помогло не распространиться Эболе сильнее, пишет Дэвид Кроу в своей статье, которая называется ««Немного удачи» помогло сдержать Эболу, говорит Билл Гейтс», опубликованной в британской газете Financial Times.

Миллиардер и филантроп похвалил США и другие страны за то, что они оказали помощь пострадавшим странам в западной Африке, но подчеркнул, что «если бы этот вирус был более опасным, то та скорость, с какой ресурсы становились доступными, была бы недостаточной».

«Вирус Эбола почти распространился на Нигерию, но там были сосредоточены ресурсы, что помогло подавить его вспышку. Немного удачи помогло остановить его распространение», – сказал Билл Гейтс в интервью The Financial Times.

Бывший генеральный директор Microsoft прокомментировал эту ситуацию после того, как опубликовал свое ежегодное письмо для благотворительного фонда, которым он руководит вместе со своей женой Мелиндой. В нем говорилось об амбициозных целях улучшить жизнь людей в бедных странах к 2030 году.

Теперь, когда число новых случаев инфицирования Эболой уменьшилось, страны и гуманитарные организации должны научиться, как «реагировать быстрее» в следующий раз, чтобы можно было быстрее получать списки волонтеров и использовать новые экспериментальные препараты на ранних стадиях, сказал он.

«Существует много гораздо более опасных болезнетворных микроорганизмов – даже более заразных, чем Эбола», – добавил он.

Билл Гейтс также объявил о создании новой социальной сети «Гражданин мира» (Global Citizen). Это сеть для волонтеров и активистов, которые хотят принимать более активное участие в борьбе с бедностью в мире.

«Люди хотят бороться не только за себя и за свою страну, но и за других. Они хотят думать, что имеют отношение к чему-то, что помогает подняться тем, кто оказался в самых сложных ситуациях», – сказал он, предположив, что благодаря этой сети количество активистов в мире может увеличится в 10 раз.

Ежегодное письмо, опубликованное в 2015 г., это уже седьмое по счету письмо Билла и Мелинды Гейтс с момента создания их фонда в 2000 году. Они настроены довольно оптимистично и предсказывают, что «в течение следующих 15 лет жизнь бедных людей будет улучшаться гораздо быстрее, чем когда-либо в истории».

По словам г-на Гейтса, прогресс в решении проблемы неравенства в мире на протяжении последних 15 лет был «феноменальным», но разные катастрофы и потери затмили эти достижения.

«Это сложно осознать, потому что улучшать нужно жизнь каждого человека по отдельности – если немного улучшается питание, улучшается и здоровье».

«Землетрясение или крушение самолета – такие новости всегда широко освещаются в СМИ, но кто когда-нибудь упоминал о том, что детскую смертность удалось снизить с 13 миллионов в 1990 г. до 6,5 млн.?».