Фейковые выборы в ОРДЛО полностью разрушают минский процесс - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведенные на оккупированном Донбассе фейковые выборы 11 ноября полностью разрушают минский процесс и Минские договоренности
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Словацкой республики Андреем Киской пресс-конференции в Киеве.
Порошенко напомнил, что на территории оккупированного Донбасса с участием России были проведены фейковые выборы. Он отметил, что они «полностью разрушают минский процесс и Минские договоренности, демонстрируют полное их игнорирование со стороны РФ».
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По словам главы Украинского государства, против РФ в этой связи будут «также применены соответствующие санкции».
Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.
В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО является нарушение Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.