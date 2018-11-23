Фейковые выборы в ОРДЛО полностью разрушают минский процесс - Порошенко

Президент Украины ожидает, что в связи с этими незаконными выборами против РФ будут применены соответствующие санкции.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведенные на оккупированном Донбассе фейковые выборы 11 ноября полностью разрушают минский процесс и Минские договоренности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Словацкой республики Андреем Киской пресс-конференции в Киеве.

Порошенко напомнил, что на территории оккупированного Донбасса с участием России были проведены фейковые выборы. Он отметил, что они «полностью разрушают минский процесс и Минские договоренности, демонстрируют полное их игнорирование со стороны РФ».

Читайте такжеСовет ЕС готов ввести дополнительные санкции из-за псевдовыборов на Донбассе - Порошенко

По словам главы Украинского государства, против РФ в этой связи будут «также применены соответствующие санкции».

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО является нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.