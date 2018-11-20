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Аксенов и компания: на "инаугурацию" главаря "ДНР" в Донецк съехались российские оккупанты (фото)

12:14, 20 ноября 2018
Война
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В Донецк приехал ставленник Кремля Аксенов / СМИ сепаратистов

По сообщениям СМИ сепаратистов, на ней присутствовали около тысячи человек.

На "церемонию" явились и российские оккупанты, в том числе "глава" Крыма Сергей Аксенов, депутаты Государственной думы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, а также лидеры самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия.

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Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходили так называемые "выборы" "глав республик" и "депутатов народных советов".

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов в ОРДЛО. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что их проведение является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

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Теги: #Донецк#Пушилин