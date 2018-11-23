"Северный поток-2" является исключительно политическим, а не экономическим проектом - президент Словакии
Президент Словацкой республики Андрей Киска заявляет, что построение газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море в обход Украины - исключительно политический, а не экономический проект.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Словакии сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
"Что касается "Северного потока", Словакия всегда подчеркивает, что "Северный поток-2" - это не экономический, а политический проект. А это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет. Ни в коем случае. Это только политический проект", - подчеркнул Киска.
Читайте такжеПосле запуска “Северного потока-2” Путин может пойти на Киев - премьер Польши
Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".
Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
Украина выступает против строительства "Северного потока-2".