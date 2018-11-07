В МИД Украины призвали НАТО обезопасить Европу от "Северного потока-2"
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призывает Организацию Североатлантического договора (НАТО) обезопасить Европу от реализации проекта "Северный поток-2".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом чиновница заявила на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".
По поводу Энергетической безопасности дипломат выразила мнение, что "роль НАТО должна заключаться прежде всего в том, чтобы обезопасить Европу от реализации "Северного потока-2".
"Потому что это действительно то, что может представлять угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. И это то, что не понимают в западных странах, поскольку бизнес - превыше всего", - добавила Зеркаль.
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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество приложить все усилия к запрету строительства газопровода «Северный поток-2».
1 ноября Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассматривает российский проект "Северный поток-2" не так критично, как Киев, и выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.
Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.