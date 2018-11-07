В МИД Украины призвали НАТО обезопасить Европу от "Северного потока-2"

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что на Западе не осознают угрозы от построения этого газопровода.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призывает Организацию Североатлантического договора (НАТО) обезопасить Европу от реализации проекта "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом чиновница заявила на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед".

По поводу Энергетической безопасности дипломат выразила мнение, что "роль НАТО должна заключаться прежде всего в том, чтобы обезопасить Европу от реализации "Северного потока-2".

"Потому что это действительно то, что может представлять угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. И это то, что не понимают в западных странах, поскольку бизнес - превыше всего", - добавила Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество приложить все усилия к запрету строительства газопровода «Северный поток-2».

1 ноября Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассматривает российский проект "Северный поток-2" не так критично, как Киев, и выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.